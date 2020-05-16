، "ترامب" يفاقمها.. الصين تطالب أمريكا بـ"ديون قديمة" قيمتها مليارا دولار ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "الإيفاء بالتزاماتها المالية بشكل كامل"

طالبت الصين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "بالإيفاء بالتزاماتها المالية بشكل كامل" للمنظمة، وفق ما جاء الجمعة في بيان يشير إلى الديون المنسوبة لواشنطن وتبلغ قيمتها ملياري دولار.

وأوضح البيان الصادر عن البعثة الصينية إلى الأمم المتحدة، أنه "في 14 مايو، بلغ مجموع المساهمات المتوجب تسديدها لميزانية التشغيل وميزانية عمليات السلام على التوالي 1.63 مليار دولار و2.14 مليار".

واستند البيان إلى تقرير حديث للأمانة العامة للأمم المتحدة واجتماع عُقد الخميس.

وأضاف البيان وفق "سكاي نيوز": أن مع متأخرات تعود إلى سنوات عدة، "الولايات المتحدة هي أكبر مَدين، ويتوجب عليها دفع 1.332 مليار دولار" لعمليات السلام.

والولايات المتحدة هي أول مساهم مالي في المنظمة؛ إذ تدفع 22 % من ميزانيتها التشغيلية السنوية (التي تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار) و25 % من ميزانيتها السنوية لعمليات السلام (حوالي 6 مليارات دولار).

رسمياً، ينبغي على الولايات المتحدة دفع 27.89 % من ميزانية عمليات السلام، لكن بموجب قرار صادر عن الكونغرس يُطبقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عام 2017، لا تدفع الولايات المتحدة سوى 25 %، ما يتسبب في تراكم ديون سنوية تصل قيمتها إلى قرابة 200 مليون دولار.

وتمتدّ السنة المالية في الولايات المتحدة من شهر أكتوبر من العام إلى الشهر نفسه من العام التالي؛ ما يجعلها تظهر أنها أكبر مديونية مما هي فعلياً في بعض الفترات من العام.

ولدى دفع المساهمات في عمليات السلام من جانب الدول الأعضاء تأثير مباشر على تسديد الأمم المتحدة تكاليف الدول التي تشارك قواتها في حوالي 15 عملية سلام في العالم.

وفي تقريره الصادر في 11 مايو، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أنه "قد تحصل تأخيرات كبيرة (في الدفع) نحو منتصف العام، ما لم يتحسن الوضع المالي لجميع البعثات بشكل ملحوظ".

في 14 مايو دفعت قرابة 50 دولة من أصل 193 من بينها الصين، كامل مساهماتها المستحقة للأمم المتحدة، وفق ما جاء في بيان بكين، وهي ثاني مساهم مالي في الأمم المتحدة، بعد الولايات المتحدة لكن بنسبة أقلّ بكثير.

وتدفع الصين حوالى 12% من ميزانية التشغيل و15 % من ميزانية عمليات السلام.الصين الأمم المتحدة دونالد ترامب