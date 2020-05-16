محمد بن مسعود - الدمام - لترفع الإجمالي إلى 2537 متوفى و272043 مصاباً منذ بداية الجائحة أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 119 وفاة و9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة. وبحسب "روسيا اليوم"، تصبح الحصيلة الإجمالية 2537 وفاة و272043 إصابة.روسيا فيروس كورونا الجديد 16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 11:20 AM Advertisements لترفع الإجمالي إلى 2537 متوفى و272043 مصاباً منذ بداية الجائحة خلال 24 ساعة.. روسيا تسجّل 119 وفاة و9200 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة.. روسيا تسجّل 119 وفاة و9200 إصابة جديدة بكورونا أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 119 وفاة و9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة. وبحسب "روسيا اليوم"، تصبح الحصيلة الإجمالية 2537 وفاة و272043 إصابة. الكلمات المفتاحية ، خلال 24 ساعة.. روسيا تسجّل 119 وفاة و9200 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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