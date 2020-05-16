، "النواب الأمريكي" يوافق على حزمة اقتصادية جديدة بقيمة 3 تريليونات دولار لمواجهة كورونا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن مجلس النواب الأمريكي مصادقته، أمس الجمعة، على حزمة اقتصادية جديدة بقيمة ثلاثة تريليونات دولار؛ لتوفير الدعم للمجتمع الأمريكي في ظل الأزمة التي خلّفها فيروس كورونا المستجد.
وقدّم مجلس النواب مشروع القانون يوم الخميس، الذي خطته رئيسة المجلس نانسي بيلوسي؛ مع عدد من النواب الديمقراطيين، حيث حظي المشروع بموافقة 208 أصوات مقابل 199 صوتاً.
وقالت زعيمة الأغلبية في مجلس النواب نانسي بيلوسي "إننا نضع اقتراحنا على الطاولة، نحن منفتحون على المفاوضات".
ومشروع القانون هذا يتضمن حزمة مساعدات غير مسبوقة تصل إلى 3 تريليونات دولار، تشمل دفوعات جديدة مباشرة للأمريكيين تصل حتى 6 آلاف دولار لكل أسرة، ويموّل العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة، ويوسّع حلقة الفحوص وتتبع المصابين، ويعزّز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.مجلس النواب الأمريكي فيروس كورونا الجديد
"النواب الأمريكي" يوافق على حزمة اقتصادية جديدة بقيمة 3 تريليونات دولار لمواجهة كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-16
أعلن مجلس النواب الأمريكي مصادقته، أمس الجمعة، على حزمة اقتصادية جديدة بقيمة ثلاثة تريليونات دولار؛ لتوفير الدعم للمجتمع الأمريكي في ظل الأزمة التي خلّفها فيروس كورونا المستجد.
وقدّم مجلس النواب مشروع القانون يوم الخميس، الذي خطته رئيسة المجلس نانسي بيلوسي؛ مع عدد من النواب الديمقراطيين، حيث حظي المشروع بموافقة 208 أصوات مقابل 199 صوتاً.
وقالت زعيمة الأغلبية في مجلس النواب نانسي بيلوسي "إننا نضع اقتراحنا على الطاولة، نحن منفتحون على المفاوضات".
ومشروع القانون هذا يتضمن حزمة مساعدات غير مسبوقة تصل إلى 3 تريليونات دولار، تشمل دفوعات جديدة مباشرة للأمريكيين تصل حتى 6 آلاف دولار لكل أسرة، ويموّل العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة، ويوسّع حلقة الفحوص وتتبع المصابين، ويعزّز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
10:36 AM
تشمل دفوعات جديدة مباشرة للأمريكيين تصل حتى 6 آلاف دولار لكل أسرة
أعلن مجلس النواب الأمريكي مصادقته، أمس الجمعة، على حزمة اقتصادية جديدة بقيمة ثلاثة تريليونات دولار؛ لتوفير الدعم للمجتمع الأمريكي في ظل الأزمة التي خلّفها فيروس كورونا المستجد.
وقدّم مجلس النواب مشروع القانون يوم الخميس، الذي خطته رئيسة المجلس نانسي بيلوسي؛ مع عدد من النواب الديمقراطيين، حيث حظي المشروع بموافقة 208 أصوات مقابل 199 صوتاً.
وقالت زعيمة الأغلبية في مجلس النواب نانسي بيلوسي "إننا نضع اقتراحنا على الطاولة، نحن منفتحون على المفاوضات".
ومشروع القانون هذا يتضمن حزمة مساعدات غير مسبوقة تصل إلى 3 تريليونات دولار، تشمل دفوعات جديدة مباشرة للأمريكيين تصل حتى 6 آلاف دولار لكل أسرة، ويموّل العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة، ويوسّع حلقة الفحوص وتتبع المصابين، ويعزّز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.
، "النواب الأمريكي" يوافق على حزمة اقتصادية جديدة بقيمة 3 تريليونات دولار لمواجهة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "النواب الأمريكي" يوافق على حزمة اقتصادية جديدة بقيمة 3 تريليونات دولار لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.