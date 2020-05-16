، 19 فقط.. كوريا الجنوبية تسجل أقل عدد من الإصابات بكورونا خلال أسبوع ،

محمد بن مسعود - الدمام - لترفع إجمالي عدد المصابين بالبلاد إلى 11037 منذ بدء الجائحة

سجلت كوريا الجنوبية أقل عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في أسبوع، اليوم السبت.

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها: إن الإصابات الجديدة وعددها 19 إصابة ترفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 11037 إصابة.

وكان من بين الإصابات الجديدة 9 إصابات محلية مرتبطة بتفشّي الفيروس في منطقة إيتايون.



وهذه هي أول مرة تقلّ فيها حالات الإصابة اليومية الجديدة عن 20 إصابة منذ 9 مايو عندما بلغ العدد 18 إصابة.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد