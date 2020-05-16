- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجلت كوريا الجنوبية أقل عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في أسبوع، اليوم السبت.
وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها: إن الإصابات الجديدة وعددها 19 إصابة ترفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 11037 إصابة.
وكان من بين الإصابات الجديدة 9 إصابات محلية مرتبطة بتفشّي الفيروس في منطقة إيتايون.
وهذه هي أول مرة تقلّ فيها حالات الإصابة اليومية الجديدة عن 20 إصابة منذ 9 مايو عندما بلغ العدد 18 إصابة.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 11:06 AM
لترفع إجمالي عدد المصابين بالبلاد إلى 11037 منذ بدء الجائحة19 فقط.. كوريا الجنوبية تسجل أقل عدد من الإصابات بكورونا خلال أسبوع
سجلت كوريا الجنوبية أقل عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في أسبوع، اليوم السبت.
وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها: إن الإصابات الجديدة وعددها 19 إصابة ترفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 11037 إصابة.
وكان من بين الإصابات الجديدة 9 إصابات محلية مرتبطة بتفشّي الفيروس في منطقة إيتايون.
وهذه هي أول مرة تقلّ فيها حالات الإصابة اليومية الجديدة عن 20 إصابة منذ 9 مايو عندما بلغ العدد 18 إصابة.
، 19 فقط.. كوريا الجنوبية تسجل أقل عدد من الإصابات بكورونا خلال أسبوع ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر 19 فقط.. كوريا الجنوبية تسجل أقل عدد من الإصابات بكورونا خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.