، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 173772 إصابة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بيانات معهد روبرت كوخ: تم تسجيل 620 حالة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت؛ أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد زاد 620 حالة إلى 173772.

وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد 57 حالة إلى 7881.ألمانيا فيروس كورونا الجديد