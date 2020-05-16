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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت؛ أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد زاد 620 حالة إلى 173772.
وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد 57 حالة إلى 7881.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 11:03 AM
بيانات معهد روبرت كوخ: تم تسجيل 620 حالة جديدةارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 173772 إصابة
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت؛ أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد زاد 620 حالة إلى 173772.
وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد 57 حالة إلى 7881.
، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 173772 إصابة ،
المصدر : الخليج 365
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