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8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

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محمد بن مسعود - الدمام - لجنة الصحة الوطنية: من بينها 6 حالات وافدة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) في الصين؛ من بينها 6 حالات وافدة.

وأوضحت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الحالتين الاثنتين المتبقيتين انتقلتا محلياً وسجلتا في مقاطعة جيلين الواقعة شمال شرق البلاد، مشيرة إلى أن مجموع الحالات الوافدة على الصين بلغ 1698 حالة.

وأضافت، أن من بين الحالات الست الوافدة، تم الإبلاغ عن خمس حالات في شنغهاي وواحدة في هينان.. ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة متعلقة بـ كوفيد-19 يوم الجمعة، حسب اللجنة.

وقالت المصادر إن 10 مرضى مصابين بكورونا غادروا المستشفيات الصينية بعد تماثلهم للشفاء أمس؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 78219 شخصاً.

وبلغ عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، حتى يوم أمس، 82941 حالة إصابة مؤكدة، فيما تُوفي 4633 شخصاً من جرّاء الإصابة بالفيروس.الصين فيروس كورونا الجديد

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 10:59 AM

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لجنة الصحة الوطنية: من بينها 6 حالات وافدة

8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الصين؛ من بينها 6 حالات وافدة.

وأوضحت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الحالتين الاثنتين المتبقيتين انتقلتا محلياً وسجلتا في مقاطعة جيلين الواقعة شمال شرق البلاد، مشيرة إلى أن مجموع الحالات الوافدة على الصين بلغ 1698 حالة.

وأضافت، أن من بين الحالات الست الوافدة، تم الإبلاغ عن خمس حالات في شنغهاي وواحدة في هينان.. ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة متعلقة بـ كوفيد-19 يوم الجمعة، حسب اللجنة.

وقالت المصادر إن 10 مرضى مصابين بكورونا غادروا المستشفيات الصينية بعد تماثلهم للشفاء أمس؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 78219 شخصاً.

وبلغ عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، حتى يوم أمس، 82941 حالة إصابة مؤكدة، فيما تُوفي 4633 شخصاً من جرّاء الإصابة بالفيروس.

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، 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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