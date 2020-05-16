تعرف على لائحة التحقيق في الحوادث البحرية بعد اعتمادها رسمياً

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة النقل اليوم السبت بدء العمل باللائحة الجديدة للتحقيق في الحوادث البحرية خلال 30 يوم بعد نشرها بالجريدة الرسمية ، وذلك بعد اعتماد اللائحة .
ومن المقرر تطبيق اللائحة على كل سفينة ترفع العلم السعودي سواء كانت في موانئ المملكة ام خارجها ، وكذلك السفن الأجنبية التي تعمل في موانئ المملكة ومياهها الإقليمية ، أو بناء على طلب الدولة التي تتبعها بإستثناء السفن الحربية .
ومن أبرز ملامح اللائحة مايلي :
1- يتولى لتحقيق في الحوادث البحرية مكتب مستقل عن الجهات ذات العلاقة بالحادث .
2- تتولى هيئة النقل العام التحقيق في الحوادث شديدة الخطورة .
3- يُعاقب ربان السفينة الذي لم يبلغ عن الحادثة او لم يعد تقرير مبدئي بغرامة 5000 ريال ،وغرامة 20 الف ريال لأي شخص يتلف الأدلة او يغير المواصفات عمداً .
4- يشمل مصطلح "الحوادث البحرية " أي واقعة بالسفينة تتسبب وفاة او فقدان او اصابة خطيرة او تعريض السفينة للخطر او ضرر مادي للسفينة ومعداتها وغيرها من المخاطر .
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