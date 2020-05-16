«الأرصاد» تنبه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله لهذا اليوم السبت , تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية . أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله لهذا اليوم السبت , تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية . وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل الحناكية - العلا - العيص - المدينة المنورة - المهد - خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى الحادية عشر من مساء هذا اليوم .

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