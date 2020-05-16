شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة على منطقة نجران ، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل محافظة شرورة ، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله -.