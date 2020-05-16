ما هو السبب وراء اعتقال الناشط السعودي عبدالرحمن المطيري؟

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على الناشط السعودي عبد الرحمن المطيري، بسبب إقامته غير القانونية.

وأوضح فيديو، وثقه أحد أصدقاء المطيري، لحظة القبض عليه، وقام اثنان من الشرطة بوضع "الكلبشات" في يده واقتياده إلى خارج منزله.

ويطلب المطيري، من صديقه إحضار كافة الأوراق الرسمية التي تؤكد أن موقفه قانوني، فيما يبدو أن الشرطة لم تقتنع بادعائه وأصرت على القبض عليه.

ويحاول المطيري إثبات حسن نيته للشرطيين، ويقول لهما إنه أقام في كاليفورنيا ولوس أنجلوس ولم يتعرض لمثل تلك المضايقات. حسبما ذكر موقع "صحيفة المرصد".

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والجدير بالذكر أن عبد الرحمن المطيري، 27 عاماً، ويقيم في ولاية كاليفورنيا.