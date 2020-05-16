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وثقت مقاطع فيديو لحظة قيام رجال الأمن بتحرير مخالفات منع التجول بحق عدد من العمالة الوافدة بالرياض.

وأظهر فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني عبر “سناب شات”، جهود الدوريات الأمنية وهي تمشط شوارع حي الخالدية والمنفوحة بالعاصمة الرياض، وترصد المخالفين لأمر المنع الذي صدر من وزارة الداخلية.

كما أظهر الفيديو ضبط المخالفين أثناء تجولهم داخل الأحياء السكنية خلال وقت المنع. وتحرير المخالفات اللازمة.





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كانت هذه تفاصيل خبر سناب الحرس الوطني يوثق مقاطع لـ”ضبط مخالفي التجول” داخل الأحياء السكنية في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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