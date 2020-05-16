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أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن مسامحته لكل من أساء إليه.
وقال آل الشيخ: ” اللهم إني أشهدك أني مسامح كل من أساء لي في هذه الحياة الفانية ” .
وعلق الناقد الرياضي عدنان جستنيه على تغريدة آل الشيخ، قائلا: ” سبق لي كتبت أن تركي آل الشيخ يحمل قلب طفل جزاك الله خيراً فنحن في شهر التسامح والعفو ” .
وأكد جستنيه أنه لا يوجد أفضل من قلب طفل لا يعرف الحقد ولا الحسد، مضيفا: ” هذا من ناحية ومن ناحية أخرى عفويتك في بعض تعاملك لأحداث رياضية مثل تواجدك في أول استضافة المملكة للمصارعة الحرة، وكذلك ردة فعلك مع جماهير الأندية وأنت في الملعب، فيها من براءة الأطفال، ترى مانسيناك وتراك وحشتنا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يتحدث عن ” الحياة الفانية ” وجستنيه: ” قلبك قلب طفل “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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