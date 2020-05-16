في زمن كورونا.. كلية تهنئ طلابها وطالباتها بالتخرج بطريقة مبتكرة (صور)

︎ :

.



ابتكرت كلية الحاسب في جامعة الإمام محمد بن سعود طريقة جديدة لتهنئة خريجيها لهذا العام في ظل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، والتي لم تمكّن الجامعات من إقامة حفلات التخرج لطلابها وطالباتها.

وفوجئ الطلاب والطالبات الخريجون بطرد وصلهم من الكلية عن طريق خدمات التوصيل وبداخله شهادة تهنئة موجهة لهم بمناسبة النجاح والتخرج، كما أُرفق معها عدد من زجاجات مشروب القهوة، مع عبارة جميلة تقول: “اسمحوا لنا نقهويكم الليلة”.

Advertisements



