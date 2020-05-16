“مكافحة المخدرات” تستعرض فيديوهات قادت إلى ضبط أشخاص يتعاطون المخدرات ويروجونها

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استعرض حساب المديرية العامة لمكافحة المخدرات على “تويتر” عدداً من حالات القبض بحق أشخاص في منطقة الرياض ومكة المكرمة؛ لحيازتهم وتعاطيهم مواد مخدرة وترويج ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتضمنت الفيديوهات القبض على شخصين من أرباب السوابق بمنطقة الرياض، عُثر بحوزتهما على مواد مخدرة روّجا لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وشخص قام بتصوير نفسه أثناء حيازته وتعاطيه الحشيش المخدر خلال فترة منع التجول والتباهي بعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أظهرت ضبط شخص عثر بحوزته على أقراص الترمادول وأقراص الامفيتامين روّج لها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي منطقة مكة المكرمة..، ألقت الفرق التابعة لمكافحة المخدرات القبض على 3 أشخاص قاموا بعرض مواد مخدرة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بغرض الترويج لها وعُثر بحوزتهم على كمية من الحشيش المخدر.