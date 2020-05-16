من خفيفة إلى متوسطة..

هطلت، أمس الجمعة، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة وضواحيها. جعلها الله سقيًا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الأمطار تهطل على أنحاء متفرقة بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.