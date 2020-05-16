السعودية اليوم / أفغانستان تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات يومي منذ ظهور فيروس كورونا



كابل 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

سجلت أفغانستان 414 إصابة جديدة بفيروس

وقال نائب وزير الصحة العامة وحيد شيكواماند في تصريح صحفي أمس:" إن البلاد سجلت 414 حالة إيجابية و17 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال هذه الفترة، وهو أعلى عدد من حالات الوفيات في يوم واحد".

وأضاف أن أحدث الحالات الإيجابية التي سجلتها السلطات الصحية كانت من بين 1122 مريضا مشتبها به، مما رفع حصيلة البلاد إلى 6058.

وأشار المسؤول الأفغاني إلى أن 745 شخصا تعافوا حتى الآن من المرض، فيما بلغت حالات الوفاة 153.

// انتهى //

09:30ت م

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كابل 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسسجلت أفغانستان 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية في أعلى معدل إصابة يومي في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 6 آلاف و58 حالة.وقال نائب وزير الصحة العامة وحيد شيكواماند في تصريح صحفي أمس:" إن البلاد سجلت 414 حالة إيجابية و17 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال هذه الفترة، وهو أعلى عدد من حالات الوفيات في يوم واحد".وأضاف أن أحدث الحالات الإيجابية التي سجلتها السلطات الصحية كانت من بين 1122 مريضا مشتبها به، مما رفع حصيلة البلاد إلى 6058.وأشار المسؤول الأفغاني إلى أن 745 شخصا تعافوا حتى الآن من المرض، فيما بلغت حالات الوفاة 153.// انتهى //09:30ت م0025

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