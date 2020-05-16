السعودية اليوم / إدارة التدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة تفتح باب القبول الإلكتروني لبرامجها



المدينة المنورة 23 رمضان 1441هـ الموافق 16 مايو 2020م واس

أعلنت الادارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة عن موعد فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها (للبنين والبنات) الذي يشمل مرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، ومرحلة البكالوريوس للبنين للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1442هـ .

وأوضحت الإدارة أن مواعيد التسجيل في المنشآت التدريبية بمنطقة المدينة المنورة تبدأ من 22 شوال 1441هـ وحتى 3 ذوالقعدة 1441هـ لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين ، ومن 4 – 17 ذو القعدة لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات - ودبلوم المعاهد الصناعية في المنشآت التدريبية بالمنطقة ، فيما يبدأ التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف من 14 – 25 ذو القعدة، علما بأن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate .

// انتهى //

09:27ت م

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