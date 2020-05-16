

سيئول 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية أقل عدد من الإصابات اليومية بفيروس

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الإصابات الجديدة وعددها 19 إصابة ترفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 11037 إصابة.

وكان من بين الإصابات الجديدة 9 إصابات محلية مرتبطة بتفشي الفيروس في منطقة إيتايون.

وهذه هي أول مرة تقل فيها حالات الإصابة اليومية الجديدة عن 20 إصابة منذ 9 مايو عندما بلغ العدد 18 إصابة.

// انتهى //

09:18ت م

0022



سيئول 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية أقل عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في أسبوع اليوم السبت.وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الإصابات الجديدة وعددها 19 إصابة ترفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 11037 إصابة.وكان من بين الإصابات الجديدة 9 إصابات محلية مرتبطة بتفشي الفيروس في منطقة إيتايون.وهذه هي أول مرة تقل فيها حالات الإصابة اليومية الجديدة عن 20 إصابة منذ 9 مايو عندما بلغ العدد 18 إصابة.// انتهى //09:18ت م0022

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أقل عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.