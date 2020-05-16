السعودية اليوم / الهند: عدد الوفيات بفيروس كورونا يصل إلى 2752 حالة والإصابات 85940



نيودلهي 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 85940 حالة إصابة، فضلا عن 2752 حالة وفاة.

وفي الساعات الـ24 الماضية، سجلت الهند 3970 إصابة جديدة و103 وفيات.

يذكر أن أكثر المدن تضررا في الهند هي ماهاراشترا حيث سجلت 29100 إصابة، ثم تاميل نادو التي سجلت 10108 إصابات، تليها نيودلهي بـ8895 إصابة.

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09:16ت م

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