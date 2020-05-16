سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم العملية العسكرية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة المصرية بإحدى مزارع شمال سيناء وأسفرت عن مقتل 13 مسلحا واكتشاف وتفجير مجموعة من العبوات والأحزمة الناسفة وضبط أسلحة نارية متنوعة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وأجهزة اتصالات لاسلكية.

ونشرت إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 399 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس

وسلطت صحف السبت الضوء على تأكيد الأمم المتحدة أن أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب وبخاصة ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة سيلحق ضررا بمبدأ حل الدولتين.

وعرجت على دعوة مجلس الأمن الدولي المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن إلى العودة عن قراره بإعلان الإدارة الذاتية للعاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية.

وتناقلت قرار التجمع الاقتصادي لدول شرق وجنوب إفريقيا "كوميسا" تخفيض ميزانيته بنسبة 10 % وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات حول المنتجات المتاح تداولها بين الدول الأعضاء استجابة للتدابير المتخذة للتعامل مع وباء كورونا الذي يجتاح العالم.

وتحدثت صحف القاهرة عن تحذير البنك الآسيوي للتنمية من أن الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا قد تصل إلى 8ر8 تريليونات دولار خلال العام الجاري.

//انتهى//

09:13ت م

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القاهرة 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم العملية العسكرية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة المصرية بإحدى مزارع شمال سيناء وأسفرت عن مقتل 13 مسلحا واكتشاف وتفجير مجموعة من العبوات والأحزمة الناسفة وضبط أسلحة نارية متنوعة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وأجهزة اتصالات لاسلكية.ونشرت إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 399 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا ، ووفاة 21 حالة جديدة.وسلطت صحف السبت الضوء على تأكيد الأمم المتحدة أن أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب وبخاصة ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة سيلحق ضررا بمبدأ حل الدولتين.وعرجت على دعوة مجلس الأمن الدولي المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن إلى العودة عن قراره بإعلان الإدارة الذاتية للعاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية.وتناقلت قرار التجمع الاقتصادي لدول شرق وجنوب إفريقيا "كوميسا" تخفيض ميزانيته بنسبة 10 % وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات حول المنتجات المتاح تداولها بين الدول الأعضاء استجابة للتدابير المتخذة للتعامل مع وباء كورونا الذي يجتاح العالم.وتحدثت صحف القاهرة عن تحذير البنك الآسيوي للتنمية من أن الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا قد تصل إلى 8ر8 تريليونات دولار خلال العام الجاري.//انتهى//09:13ت م0020

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