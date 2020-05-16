

برلين 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد 57 حالة إلى 7881.

// انتهى //

09:07ت م

0019



برلين 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في البلاد زاد 620 حالة إلى 173772.وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد 57 حالة إلى 7881.// انتهى //09:07ت م0019

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 173772 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.