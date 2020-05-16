

ليما 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أفادت وزارة الصحة بالبيرو، الجمعة، بتسجيل 125 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس

وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 84495 شخصا، وذلك بعد رصد 3891 حالة إصابة جديدة، مشيرة إلى أن عدد المصابين بكوفيد 19 الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 27147 شخصا.

وتتصدر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 54901 حالة تليها على الخصوص كاياو (6422) ولامباييكي (4362) وبيورا (2970) ولوريتو (2254) ولاليبرتاد (1834) وأنكاش (1779) وأوكايالي (1622) وأريكيبا (1558) وإيكا (1346) وخونين (1013).

وأعلن الرئيس البيروفي مارتين فيزكارا، الأربعاء الماضي، أن بلاده دخلت المرحلة الأخيرة من حالة الطوارئ الوطنية المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا.

// انتهى //

08:24ت م

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ليما 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأفادت وزارة الصحة بالبيرو، الجمعة، بتسجيل 125 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال 24 الماضية ما رفع حصيلة الوفيات إلى 2392 منذ بداية الجائحة بالبلد الجنوب أمريكي.وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 84495 شخصا، وذلك بعد رصد 3891 حالة إصابة جديدة، مشيرة إلى أن عدد المصابين بكوفيد 19 الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 27147 شخصا.وتتصدر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 54901 حالة تليها على الخصوص كاياو (6422) ولامباييكي (4362) وبيورا (2970) ولوريتو (2254) ولاليبرتاد (1834) وأنكاش (1779) وأوكايالي (1622) وأريكيبا (1558) وإيكا (1346) وخونين (1013).وأعلن الرئيس البيروفي مارتين فيزكارا، الأربعاء الماضي، أن بلاده دخلت المرحلة الأخيرة من حالة الطوارئ الوطنية المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا.// انتهى //08:24ت م0017

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في البيرو إلى 2392 والإصابات إلى أكثر من 84 ألف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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