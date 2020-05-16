السعودية اليوم / تسجيل 15305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل



برازيليا 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس

وأضافت الوزارة، الجمعة، أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 14817 بعد إحصاء 824 وفاة إضافية، مشيرة إلى أن مجموع المصابين الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 84970.

وتعد ولاية ساو باولو الأكثر تضررا من الوباء ب 58378 حالة إصابة و4501 وفاة، تليها سيارا (22490 إصابة و1476 وفاة)، وريو دي جانيرو (20 ألف إصابة و3000 وفاة).

// انتهى //

08:15ت م

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برازيليا 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالبرازيل إلى 218223 حالة بعد تسجيل 15305 إصابات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بحسب وزارة الصحة.وأضافت الوزارة، الجمعة، أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 14817 بعد إحصاء 824 وفاة إضافية، مشيرة إلى أن مجموع المصابين الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 84970.وتعد ولاية ساو باولو الأكثر تضررا من الوباء ب 58378 حالة إصابة و4501 وفاة، تليها سيارا (22490 إصابة و1476 وفاة)، وريو دي جانيرو (20 ألف إصابة و3000 وفاة).// انتهى //08:15ت م0016

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