السعودية اليوم / تسجيل 21 وفاة و606 إصابات جديدة بفيروس كورونا في كولومبيا



بوغوتا 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكولومبية، الجمعة، أن حصيلة الوفيات بفيروس

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم أيضا إحصاء 606 حالات إصابة جديدة بالفيروس ما رفع إجمالي الإصابات إلى 14216.

وسجلت معظم حالات الإصابة الجديدة ببوغوتا (115) تليها كارتاخيناس (85) وجهات أمازوناس (79) وأتلانتيكو (74) ونارينيو (48) وفايي ديل كاوكا (41).

وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 3460 شخصا بعد تسجيل 102 حالة تعاف إضافية.

وفي مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا، أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الأسبوع الماضي، تمديد الحجر الإجباري إلى غاية 25 ماي الجاري.

// انتهى //

08:08ت م

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بوغوتا 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكولومبية، الجمعة، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 546 بعد تسجيل 21 وفاة جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية.وأضافت الوزارة في بيان أنه تم أيضا إحصاء 606 حالات إصابة جديدة بالفيروس ما رفع إجمالي الإصابات إلى 14216.وسجلت معظم حالات الإصابة الجديدة ببوغوتا (115) تليها كارتاخيناس (85) وجهات أمازوناس (79) وأتلانتيكو (74) ونارينيو (48) وفايي ديل كاوكا (41).وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 3460 شخصا بعد تسجيل 102 حالة تعاف إضافية.وفي مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا، أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الأسبوع الماضي، تمديد الحجر الإجباري إلى غاية 25 ماي الجاري.// انتهى //08:08ت م0015

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