الصحة السعودية تكشف طريقة علاج مصابي كورونا

السبت 16 مايو 2020

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في السعودية الدكتور «محمد العبدالعالي»، أن المملكة ستطبق 4 دراسات وبروتوكولات علاجية، سبق أن أعلنتها لعلاج الحالات المسجلة لديها من فيروس كورونا.



وأضاف «العبدالعالي»، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن فيروس كورونا، أن من بين تلك البروتوكولات العلاجية عقار ريمدسيفير الذي أُعلن استخدامه لعلاج حالات كورونا في اليابان، وفقا لصحيفة عاجل.

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وتابع «متحدث الصحة»، أن العقار يعد ضمن البروتوكولات التي أعلنت وزارة الصحة السعودية إخضاعها لدراسات بحثية وسريرية في المملكة منذ فترة، والتي سيتم إعلان نتائجها في وقتٍ لاحقٍ.

وأكد «العبدالعالي» في الوقت نفسه، أنه حتى اليوم لا يوجد علاج مخصص موجه ومعتمد تحديدًا لمعالجة فيروس كورونا الجديد، واللقاحات لا تزال في مراحل البحث.

ولفت الانتباه إلى أنه قد تم إجراء أكثر من نصف مليون فحص مخبري دقيق في المملكة حتى اليوم، مجددًا التأكيد على أن الالتزام والتقيد بالتعليمات الصحية هو وقاية من فيروس كورونا الجديد.