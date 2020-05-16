شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على المدينة المنورة حتى الـ 11 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله لهذا اليوم السبت , تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية . وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل الحناكية - العلا - العيص - المدينة المنورة - المهد - خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى الحادية عشر من مساء هذا اليوم .

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