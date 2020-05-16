شكرا لمتابعة خبر عن 100 ألف ريال والسجن سنة عقوبة بث الشائعات عن " كورونا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة الداخلية عن عقوبة بث الشائعات فيما يخص فيروس كورونا المستجد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحذرت الوزارة من أن تداول المعلومات المغلوطة عن الفيروس، ما يتسبب في إثارة الهلع، سيتسبب في تغريم مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال.
كما يعاقب مرتكب هذه المخالفات بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو الغرامة والسجن معا.
وأشارت الوزارة إلى أنه إذا صدرت المخالفة بحق شخص أجنبي، سيعاقب بالإبعاد ومنع دخوله المملكة نهائيا، بعد تنفيذ العقوبة المتخذة بحقه.
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