اخبار السعوديه

بالفيديو..الخريف يفتح ملف تسبب الوزير غازي القصيبي في إقالة رئيس تحرير الجزيرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الخريف يفتح ملف تسبب الوزير غازي القصيبي في إقالة رئيس تحرير الجزيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

فتح الصحفي بدر الخريف ملف أشهر الإقالات من رئاسة تحرير الصحف .

وقال الخريف خلال لقاءه ببرنامج " الليوان " إن الصحافة بدأت في زمن كانت المحاذير فيه كثيرة وكان الكتاب يتعرضون للمساءلة.

Advertisements

وأوضح أن الوزير غازي القصيبي تسبب في إقالة خالد المالك من رئاسة تحرير صحيفة " الجزيرة " بعد نشر قصيدة رسالة المتنبي الأخيرة لسيف الدولة، في صباح الليلة التي أعفي القصيبي فيها من وزارة الصحة.

وأكد الخريف أن القصيدة كانت عادية جدًا لكن الظرف الذي نشرت فيه هو الذي تسبب في أنها أخذت بعد آخر، ما جعل الناس يعتقدون أن المتنبي في القصيدة هو غازي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..الخريف يفتح ملف تسبب الوزير غازي القصيبي في إقالة رئيس تحرير الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا