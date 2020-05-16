شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان يوضح كيفية صلاة العيد بالمنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الشيخ سعد الخثلان، أنه في ظل الظروف الحالية تشرع صلاة العيد في المنازل بدون خطبة.

وأوضح الخثلان أنها تصلى ركعتين على صفتها: 7 تكبيرات في الركعة الأولى، بما فيها تكبيرة الإحرام، و6 تكبيرات في الركعة الثانية بما فيها تكبيرة الانتقال.

وأشار إلى أن صلاة العيد تصح جماعة وفرادى، لافتا إلى أن الجماعة لأهل البيت أفضل.