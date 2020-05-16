شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان يوضح كيفية صلاة العيد بالمنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الشيخ سعد الخثلان، أنه في ظل الظروف الحالية تشرع صلاة العيد في المنازل بدون خطبة.
وأوضح الخثلان أنها تصلى ركعتين على صفتها: 7 تكبيرات في الركعة الأولى، بما فيها تكبيرة الإحرام، و6 تكبيرات في الركعة الثانية بما فيها تكبيرة الانتقال.
وأشار إلى أن صلاة العيد تصح جماعة وفرادى، لافتا إلى أن الجماعة لأهل البيت أفضل.
كانت هذه تفاصيل خبر الخثلان يوضح كيفية صلاة العيد بالمنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.