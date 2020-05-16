سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بتواصل التصعيد العسكري بين قوات الجيش وقوات الوفاق في العديد من المحاور، مبينة سقوط قذائف على مسكن المدنيين في قصر بن غشير، ومنطقة سوق الجمعة ومنطقة غابة النصر وسط سقوط قتلى وجرحى ،ومنوهة إلى مقتل أسرة بالكامل نتيجة الانفلات الأمني في مدينة صبراتة غربا.

وأشارت إلى لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح مع شباب قبائل العبيدات، موضحة أنه أكد خلال اللقاء على ما جاء في مبادرته لإنهاء الأزمة الليبية عبر تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ممثلين عن أقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة، متمسكا بدور القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والتطرف.

ونوهت إلى انهيار شبكة الكهرباء في غرب وجنوب البلاد مما أدى إلى إظلام تام في ثلثي البلاد لمدة 23 ساعة مما أثر على كافة المصالح الحيوية في البلاد وأدى ذلك إلى انقطاع المياه من مشروع النهر الصناعي الذى يغزى العاصمة ومدن عرب ليبيا نتيجة لانقطاع الكهرباء التي تغذي محطات رفع المياه من حقول المياه جنوب البلاد وسط معاناة المواطنين.

ونقلت توضيح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن العملية “إيريني” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي ستسهم بشكل متوازن في تنفيذ قرار حظر الأسلحة على ليبيا، مفيدا أن برلين تراقب بقلق تصاعد القتال في ليبيا، مستغربا عدم تنفيذ وقف إطلاق النار، واستمرار النزاع العسكري، مدينا استمرار قصف المدنيين في العاصمة طرابلس.

وعرجت صحف ليبيا على تأكيد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أن الهدنة في ليبيا ماتزال هدفًا بعيد المنال، خصوصا في ضوء الاستئناف الكامل للقتال على الخطوط المختلفة للجبهة، ولكنه أوضح في نفس الوقت أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية.

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07:31ت م

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