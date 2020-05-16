السعودية اليوم / تسجيل 2502 إصابة جديدة و26 وفاة إضافية بفيروس كورونا في تشيلي



سانتياغو 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية بجهورية تشيلي، الجمعة، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة في تقرير بتسجيل 26 وفاة إضافية ناجمة عن كوفيد-19 ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة بالبلد الجنوب أمريكي إلى 394 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 16614 شخصا بعد إحصاء 959 حالة تعاف جديدة.

وتتصدر سانتياغو جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 29276 حالة تليها على الخصوص أراوكانيا (1564) وأنتوفاغاستا (1331) وفالبارايسو (1312) وبيوبيو (1036) وماغايانيس (937) ونيوبلي (885) وتاراباكا (779).

// انتهى //

07:10ت م

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سانتياغو 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية بجهورية تشيلي، الجمعة، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 39 ألفا و542 بعد تسجيل 2502 إصابة إضافية خلال الساعات ال 24 الماضية.وأفادت وزارة الصحة في تقرير بتسجيل 26 وفاة إضافية ناجمة عن كوفيد-19 ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة بالبلد الجنوب أمريكي إلى 394 حالة.وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 16614 شخصا بعد إحصاء 959 حالة تعاف جديدة.وتتصدر سانتياغو جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 29276 حالة تليها على الخصوص أراوكانيا (1564) وأنتوفاغاستا (1331) وفالبارايسو (1312) وبيوبيو (1036) وماغايانيس (937) ونيوبلي (885) وتاراباكا (779).// انتهى //07:10ت م0011

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