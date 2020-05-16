سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

اهتمت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم بدعوة رئيس الوزراء عمران خان إلى التعايش مع فيروس

وأخبرت عن تشديد السلطات الباكستانية تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره رغم تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق.

وأبرزت المباحثات الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي لبحث جائحة فيروس كورونا وآثارها السلبية على الاقتصاد العالمي والإقليمي.

وأنبأت عن إعلان البنك المركزي الباكستاني عن خفض سعر الفائدة المصرفية بمقدار 100 نقطة ليهبط إلى 8%، وذلك لتوفير السيولة النقدية لدعم القطاع الاقتصادي الذي تأثر بالأزمة الاقتصادية المصاحبة لجائحة فيروس كورونا.

وتابعت الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لاستئناف محادثات السلام الأفغانية للتوصل إلى حل ينهي الحرب الجارية في هذا البلد.

وأشارت إلى تراجع الانبعاثات الكربونية في الهند، للمرة الأولى منذ أربعة عقود، بسبب الإغلاق المفروض في البلاد، في إطار مكافحة وباء كورونا.

وعرجت إلى دعوة الصين للولايات المتحدة الأمريكية إلى التعاون في مكافحة وباء كورونا من أجل استئناف الإنتاج وتنمية الاقتصاد في أقرب وقت ممكن.

وتناولت صحف باكستان إشادة البرلمان الباكستاني لتعاون الصين ووقوفها بجانب باكستان في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

// انتهى //

07:00ت م

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إسلام آباد 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واساهتمت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم بدعوة رئيس الوزراء عمران خان إلى التعايش مع فيروس كورونا ، محذراً من أن الاستمرار في إجراءات الحظر والإغلاق سيدمر الاقتصاد وسيؤثر على حياة المواطن العادي.وأخبرت عن تشديد السلطات الباكستانية تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره رغم تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق.وأبرزت المباحثات الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي لبحث جائحة فيروس كورونا وآثارها السلبية على الاقتصاد العالمي والإقليمي.وأنبأت عن إعلان البنك المركزي الباكستاني عن خفض سعر الفائدة المصرفية بمقدار 100 نقطة ليهبط إلى 8%، وذلك لتوفير السيولة النقدية لدعم القطاع الاقتصادي الذي تأثر بالأزمة الاقتصادية المصاحبة لجائحة فيروس كورونا.وتابعت الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لاستئناف محادثات السلام الأفغانية للتوصل إلى حل ينهي الحرب الجارية في هذا البلد.وأشارت إلى تراجع الانبعاثات الكربونية في الهند، للمرة الأولى منذ أربعة عقود، بسبب الإغلاق المفروض في البلاد، في إطار مكافحة وباء كورونا.وعرجت إلى دعوة الصين للولايات المتحدة الأمريكية إلى التعاون في مكافحة وباء كورونا من أجل استئناف الإنتاج وتنمية الاقتصاد في أقرب وقت ممكن.وتناولت صحف باكستان إشادة البرلمان الباكستاني لتعاون الصين ووقوفها بجانب باكستان في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.// انتهى //07:00ت م0010

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.