السعودية اليوم / بوركينا فاسو تسجل سبع حالات جديدة مؤكدة من فيروس كورونا



واغادوغو 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

سجلت بوركينا فاسو سبع حالات مؤكدة جديدة من الإصابة بفيروس

وكشفت المصادر بلوغ عدد الوفيات جراء الوباء 51 وفاة، في حين بلغ عدد المتشافين من المرض 592 .

// انتهى//

05:35ت م

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واغادوغو 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسسجلت بوركينا فاسو سبع حالات مؤكدة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 780 منذ 9 مارس تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد.وكشفت المصادر بلوغ عدد الوفيات جراء الوباء 51 وفاة، في حين بلغ عدد المتشافين من المرض 592 .// انتهى//05:35ت م0229

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