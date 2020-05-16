السعودية اليوم / مصرع 9 عناصر من تنظيم بوكو حرام باشتباك مع الجيش النيجيري شمال شرقي البلاد



أبوجا 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

لقي 9 عناصر من تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي مصرعهم باشتباك مع الجيش النيجيري شمال شرقي البلاد.

وقال نائب المتحدث باسم الجيش النيجيري موسى صغير إن عناصر التنظيم استهدفوا نقطة عسكرية على طريق بري شمال شرقي البلاد.

وأضاف أن الاشتباك الذي وقع عقب الهجوم، أدى إلى مقتل 9 إرهابيين، وتدمير مركبتين وكميات كبيرة من الذخائر التابعة للتنظيم، مشيرا إلى إصابة جنديين في صفوف الجيش خلال الاشتباك.

ومنذ عام 2009، أسفرت أعمال عنف نفذتها "بوكو حرام" عن مقتل أكثر من 20 ألفا، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.

كما بدأ التنظيم منذ عام 2015، شنّ هجمات في الدول المجاورة مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.

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05:20ت م

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