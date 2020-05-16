شكرا لقرائتكم خبر عن "حرس الحدود" تحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن حشيش والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود جاهزون، بعون الله، في جميع الأوقات لحماية حدود الوطن، والتصدي لكل من تسول له نفسه محاولة تجاوزها بطريقة غير مشروعة، وإفشال مخططاتهم وأهدافهم الإجرامية مهما تنوعت أساليبهم والقبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل
كانت هذه تفاصيل خبر "حرس الحدود" تحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن حشيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.