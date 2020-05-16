بالفيديو..لحظة القبض على " المطيري " في أمريكا

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الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى): ألقت الشرطة الأمريكية القبض على عبد الرحمن المطيري، بسبب إقامته غير القانونية. ألقت الشرطة الأمريكية القبض على عبد الرحمن المطيري، بسبب إقامته غير القانونية. وظهر المطيري محاولا إثبات حسن نيته للشرطيين، ويقول لهما إنه أقام في كاليفورنيا ولوس أنجلوس ولم يتعرض لمثل تلك المضايقات. ويبث المطيري مقاطع تحريضية وسب للسعوديين والحكومة حتى وصل به الأمر لسب الدين.

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