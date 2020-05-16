لحظات إيمانية للمصلين أثناء صلاة التهجد تحت أمطار الخير

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثقت عدسة " شؤون الحرمين " اللحظات الإيمانية للمصلين أثناء صلاة التهجد، والتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وسط الأمطار. وثقت عدسة " شؤون الحرمين " اللحظات الإيمانية للمصلين أثناء صلاة التهجد، والتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وسط الأمطار. وكانت مكة المكرمة قد شهدت هطولا لأمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت الحرم المكي والمناطق المحيطة. شاهد أيضًا:

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