الإطاحة بـ 7 أشخاص تباهوا بتعاطي المخدرات بمواقع التواصل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 7 أشخاص لحيازتهم وتعاطيهم مواد مخدرة. أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 7 أشخاص لحيازتهم وتعاطيهم مواد مخدرة. وأوضحت مكافحة المخدرات، أن المتهمين روجوا للمخدرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومن بين المتهمين، شخصا صور نفسه أثناء تعاطيه الحشيش، متباهيا بذلك وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي.

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