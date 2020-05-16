شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية: استمرار عمل مراكز طباعة الوثائق خلال إجازة العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أكدت الأحوال المدنية، في بيان لها، أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة، ستواصل عملها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وسيتم إيصال الوثائق الصادرة عبر العنوان الوطني للمواطنين من خلال البريد السعودي.

وتختص هذه المراكز بطباعة وثائق " شهادة الميلاد، وسجل الأسرة " لخدمة تسجيل المواليد، وخدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، إضافة إلى خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات، التي يتم طلبها عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “ أبشر ” دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وفيما يخص بطاقات الهوية الوطنية المنتهية خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية، أوضحت أن وزارة الداخلية سبق أن أعلنت تمديد صلاحية هذه البطاقات لمدة شهرين.