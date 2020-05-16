رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد يشكر خادم الحرمين على مشروعات الخير ببلاده

أكَّد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد الدكتور محمد خاطر عيسى، أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة في 18 دولة حول العالم، هو هدية مقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونسأله سبحانه أن يتقبلها ويجعلها في موازين حسناته.

جاء ذلك، في تصريح لـ«عيسى»، نوه فيه بتنفيذ البرنامج في جمهورية تشاد، التي تربطها روابط وثيقة مع المملكة وتجسد هذه المشروعات حرص قيادة المملكة على تلمس حاجات أشقائهم في الشهر الكريم، سائلًا الله أن يرفع هذا البلاء، الذي عم العالم ويطهر بلاد الحرمين الشريفين، خاصة وبلاد المسلمين عامة من هذا الوباء.

ورفع عيسى، الشكر والامتنان لحكومة المملكة على تعاهدها لجمهورية تشاد بمشروعات الخير، التي تلامس حاجة الناس في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أن المملكة سباقة ورائدة في العمل الإسلامي والإنساني بالعالم .

واختتم الدكتور محمد خاطر عيسى تصريحه مزجيًا شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على متابعته أعمال البرنامج بكل تفاصيله، كما شكر سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تشاد ممثلة في الملحق الديني محمد بن زايد الشهري لتوصيله هذه المساعدات وهذه الإفطارات؛ حيث إنها وجدت مكانها الصحيح ووصلت إلى المستحقين، إن شاء الله .