توزيع 4 آلاف سلة غذائية ضمن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بإثيوبيا

دشَّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في إثيوبيا، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود لعام 1441هـ، الذي يستهدف توزيع أكثر من أربعة آلاف من السلال الغذائية؛ يستفيد منها 40 ألف صائم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بمقر ‏السفارة في العاصمة أديس أبابا، وعدد من الأقاليم.

حضر مراسم التدشين، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا سامي بن جميل عبدالله، والمفتي العام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عمر إدريس، ونائبه الدكتور جيلان خضر غمدا، والملحق الديني في السفارة علي بن خالد الخضيري، وعدد من الإعلاميين.‏

وأكَّد السفير بن جميل، أن البرنامج يجسد حرص وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على تلمس احتياجات إخوانهما المسلمين في شهر ‏الخير والبركة، في ظل ظروف استثنائية تحيط بالعالم، مشيرًا إلى أن البرنامج أضحى معلمًا بارزًا في شهر رمضان في أكثر من 18 دولة حول العالم، منوهًا بجهود وزارة الشؤون ‏الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ هذا البرنامج، ‏وفق منظومة متكاملة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في ظل انتشار وباء كورونا المستجد.‏

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من جانبه، قدم مفتي إثيوبيا الشيخ عمر إدريس، شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم السخي واهتمامهما بمسلمي إثيوبيا، داعيًا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما، وأن يحفظ المملكة من كل سوء.

كما قدم الشيخ جيلان من جهته، شكره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، منوهًا بالعلاقة التاريخية التي تربط المملكة بمسلمي إثيوبيا.

من ناحيته، أوضح الملحق الديني بالسفارة علي الخضيري، أن البرنامج يستهدف توزيع 4000 سلة غذائية تكفي لتفطير 40 ألف صائم في ستة أقاليم بجمهورية إثيوبيا؛ بالتعاون مع المجالس الإسلامية في الأقاليم وفق الإجراءات الاحترازية.