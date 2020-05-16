أمانة عسير تحصل على المركز الثالث على مستوى المملكة

تلقى أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، التهنئة من قبل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير؛ بمناسبة حصول أمانة المنطقة على المركز الثالث على مستوى أمانات المملكة، وفقًا لتقرير الأداء عن الربع الأول من عام 2020م، وذلك حسب مؤشرات وتقارير الإنجاز البلدي.

من جهته، أعرب الدكتور وليد الحميدي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه ومتابعته المستمرة لكل الأعمال الخدمية بالمنطقة.

وأكد أن هذا النجاح، جاء بفضل دعم أمير المنطقة ومتابعته، حرصًا منه على رفع مستوى الخدمات في المنطقة؛ لتسهم بشكل مباشر في الرقي بخدمة الوطن والمواطن.

وقدَّم الحميدي أيضًا، شكره لجميع منسوبي ومنسوبات أمانة منطقة عسير وكل بلدياتها على الجهود التي يبذلونها، معتبرًا هذا الإنجاز حافزًا لتحقيق المزيد من النجاحات.