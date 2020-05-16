دهس شخص في زرقاء الباحة ونقله بحالة خطيرة لمستشفى الملك فهد

صرح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بأنه ورد بلاغ للعمليات على الرقم 997 عن حادث دهس في تمام الساعه 16:38 مساء الجمعة، وتم توجيه فرقة إسعافية والقائد الميداني يحيى السياسي للموقع، وتحديدًا في الزرقاء بالباحة.

وأضاف، أنه عند وصول الفرقة للموقع، اتضح وجود شخص مصاب بعدة جروح متفرقة بالجسم وإصابته خطيرة؛ حيث تم التدخل وعمل الإسعافات الأولية له بالموقع، وبعد ذلك تم نقله إلى مستشفى الملك فهد.