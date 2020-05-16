وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود جاهزون، في جميع الأوقات لحماية حدود دوت الخليج، والتصدي لكل من تسول له نفسه محاولة تجاوزها بطريقة غير مشروعة، وإفشال مخططاتهم وأهدافهم الإجرامية مهما تنوعت أساليبهم والقبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط محاولة تهريب 575 كيلو جراما من الحشيش المخدر عبر الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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