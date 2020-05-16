السعودية اليوم/"الأرصاد " في تنبيه جديد: رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية على محافظة ينبع ومحافظة بدر تشمل على نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر من الساعة الحادية عشر صباحا من يوم السبت وحتى الحادية عشر مساءً من نفس اليوم .

//انتهى//

03:17ت م

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