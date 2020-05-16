

المدينة المنورة ٢٣ رمضان 1441 هـ الموافق ١٦ مايو 2020 م واس

تتابع أمانة منطقة المدينة المنورة أعمال إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط في طريق المطار، وذلك ضمن برنامج "التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري".

يُذكر أن الأمانة تواصل تنفيذ حملاتها وجولاتها المستمرة على أحياء وطرق وميادين المنطقة لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.

// انتهى //

03:15ت م

0222





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة المدينة تتابع إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط بأحياء المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.