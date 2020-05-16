السعودية اليوم / رجال الأمن بمحافظة الليث يواصلون جهودهم رغم الأمطار



الليث 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

واصل رجال الأمن في محافظة الليث والمراكز والقرى التابع لها أداء عملهم في تطبيق تعليمات منع التجول وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية .

ووثقت عدسة وكالة الأنباء

// انتهى //

03:15ت م

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الليث 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسواصل رجال الأمن في محافظة الليث والمراكز والقرى التابع لها أداء عملهم في تطبيق تعليمات منع التجول وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية .ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها مساء اليوم في طرقات وميادين المحافظة أثناء هطول الأمطار التواجد الكثيف لرجال الأمن والتزام المواطنين والمقيمين بتعليمات قرار منع التجول والبقاء في منازلهم.// انتهى //03:15ت م0221

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