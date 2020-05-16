السعودية اليوم / تونس تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا



تونس 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

سجلت تونس ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، أنه اكتشفت هذه الحالات إثر إجراء 1339 تحليلاً مخبرياً.

وأشار البيان إلى ارتفاع حالات التعافي إلى 802 حالةً، واستقرار حالات الوفاة في حدود 45 حالة وفاة.

// انتهى //

03:06ت م

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تونس 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسسجلت تونس ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بعد خمسة أيام من عدم الإعلان عن تسجيل حالات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1035 حالةً.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، أنه اكتشفت هذه الحالات إثر إجراء 1339 تحليلاً مخبرياً.وأشار البيان إلى ارتفاع حالات التعافي إلى 802 حالةً، واستقرار حالات الوفاة في حدود 45 حالة وفاة.// انتهى //03:06ت م0218

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