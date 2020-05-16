السعودية اليوم/ بلدية القريات تقوم بزيارة 317 منشأة وتغلق17 منها مخالفة خلال أسبوع



القريات 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

نفَّذت بلدية محافظة القريات 317 زيارة خلال الأسبوع الماضي شملت المحلات التجارية والغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات والاحترازات الصحية والبلدية، وأُغلق 17 منشأة مخالفة للاشتراطات البلدية ، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها بشكل مستمر .

وأوضح رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري ، أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان تطبيق الاشتراطات لتجنب كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فايروس

وأشار المهندس الشمري أنه جرى خلال الجولات تسجيل 41 إنذاراً وغرامات ، ومصادرة 6011 كجم من المواد الغذائية المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي إضافة إلى العديد من المشروبات غير صالحة، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات، مبيناً أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.

وأكد أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940»

//انتهى//

03:02ت م

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القريات 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسنفَّذت بلدية محافظة القريات 317 زيارة خلال الأسبوع الماضي شملت المحلات التجارية والغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات والاحترازات الصحية والبلدية، وأُغلق 17 منشأة مخالفة للاشتراطات البلدية ، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها بشكل مستمر .وأوضح رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري ، أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان تطبيق الاشتراطات لتجنب كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فايروس كورونا المستجد بتوجيهات ومتابعة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان .وأشار المهندس الشمري أنه جرى خلال الجولات تسجيل 41 إنذاراً وغرامات ، ومصادرة 6011 كجم من المواد الغذائية المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي إضافة إلى العديد من المشروبات غير صالحة، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات، مبيناً أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.وأكد أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940»//انتهى//03:02ت م0217

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