السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يهنىء الطلبة الناجحين والخريجين بجامعة جازان ويشيد بدور أولياء الأمور



جيزان 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان طلاب وطالبات جامعة جازان الناجحين والخريجين لهذا العام.

وقال سموه : " إن لطلاب وطالبات جامعة جازان مكانة خاصة فهم عماد المستقبل وشباب الحاضر للمنطقة والوطن بوجه عام هم وجميع الطلاب والطالبات بمختلف مناطق الوطن العزيز ، فقد أثبتوا بإصرارهم وعزيمتهم, مقدرتهم على تجاوز الصعاب والتحديات بمواصلة تعليمهم عن بعد رغم تعليق الدراسة احترازيا لمواجهة جائحة

وأشاد سمو نائب أمير منطقة جازان بالدعم والرعاية التي يحظى بها شباب وشابات الوطن من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وأمتدح سمو نائب أمير منطقة جازان الجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعة للتحول للتعليم عن بعد رغم الكثير من التحديات التي تغلبت عليها بفضل الله ثم بفضل الدعم الذي يحظى به التعليم من القيادة الرشيدة أيدها الله.

ووجه سموه شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ للنجاح الكبير الذي تحقق في عملية التحول للتعليم عن بعد، ولمعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لعمله الدؤوب في تطوير الجامعة، ولأعضاء هيئة التدريس وللطلبة، ولأولياء أمورهم الذين أسهموا في صناعة النجاح بمساندة أبنائهم في مسيرتهم الجامعية.

//انتهى//

02:47ت م

0214



جيزان 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان طلاب وطالبات جامعة جازان الناجحين والخريجين لهذا العام.وقال سموه : " إن لطلاب وطالبات جامعة جازان مكانة خاصة فهم عماد المستقبل وشباب الحاضر للمنطقة والوطن بوجه عام هم وجميع الطلاب والطالبات بمختلف مناطق الوطن العزيز ، فقد أثبتوا بإصرارهم وعزيمتهم, مقدرتهم على تجاوز الصعاب والتحديات بمواصلة تعليمهم عن بعد رغم تعليق الدراسة احترازيا لمواجهة جائحة كورونا ".وأشاد سمو نائب أمير منطقة جازان بالدعم والرعاية التي يحظى بها شباب وشابات الوطن من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - ليواصلوا بالعلم والعمل صناعة التقدم السعودي ومسيرة البناء والتطوير لوطننا الغالي ، عاداً سموه جامعة جازان، ركيزة أساسية في عملية التنمية والبناء التي تعيشها منطقة جازان.وأمتدح سمو نائب أمير منطقة جازان الجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعة للتحول للتعليم عن بعد رغم الكثير من التحديات التي تغلبت عليها بفضل الله ثم بفضل الدعم الذي يحظى به التعليم من القيادة الرشيدة أيدها الله.ووجه سموه شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ للنجاح الكبير الذي تحقق في عملية التحول للتعليم عن بعد، ولمعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لعمله الدؤوب في تطوير الجامعة، ولأعضاء هيئة التدريس وللطلبة، ولأولياء أمورهم الذين أسهموا في صناعة النجاح بمساندة أبنائهم في مسيرتهم الجامعية.//انتهى//02:47ت م0214

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يهنىء الطلبة الناجحين والخريجين بجامعة جازان ويشيد بدور أولياء الأمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.